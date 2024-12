A baloldali várospolitikusok lépten-nyomon szeretik emlegetni Bécset

2024. december 05. 12:57

Most miért nem jut eszükbe, hogy Bécsben a metrók és a villamosok végállomásainál szinte mindenhol nagy P+R parkolók vannak, illetve a város belső része is tele van parkolóházakkal. Ott nem újítanak fel úgy épületet, hogy ne alakítsanak ki parkolókat, mélygarázsokat is.

Szalai Piroska Facebook

„KÖZGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK No. 3: Karácsony és Vitézy szerint nem kell P+R parkoló Budapesten, s ezzel a Tisza és a DK is egyetértett.Kérdés, hogy a vidékről munkába bejárók által termelt iparűzési adóbevétel sem kell? Ahogy korábbi posztjaimban már írtam, a Fidesz-KDNP képviselőinek elutasítása ellenére Karácsony és Vitézy - a nekik asszisztáló Tisza Párttal valamint a DK-val – az autósokat számos tekintetben kimondottan negatívan érintő módon módosították a fővárosi parkolási rendeletet. 2026 júliusától az »A«, »B« és »C« zónákban harmadával, a »D« zónában felével emelik a parkolási díjakat, megszüntetik a zöld rendszámú autók ingyenes parkolását, a nagy méretű autóknak dupla parkolási díjat kell fizetni, mint a kisebbeknek, az A és B zónákban hétvégén sem lehet majd ingyenesen parkolni, stb. Ezekről a módosításokról előzetesen nem egyeztettek semmilyen szakmai szervezettel, mindössze 7 autósellenes civil szervezet tudott a terveikről. A közgyűlésen a vitában rákérdeztem, hogy az autósok ilyen mértékű sarcolása mellett hogyan állnak a P+R parkolók bővítésével, újak létrehozásával. Emlékeim szerint legutóbb P+R parkolókat a főváros még Tarlós István idejében hozott létre. Havasi Zoltán képviselőtársam is elmondta, hogy a parkolás kérdésével foglalkozó fővárosi hosszútávú stratégiai gondolkodás része kell legyen a P+R parkolók létesítése a külső kerületekben. Sőt nem is kellene nulláról kezdeni a dolgot, hanem elővenni a régi terveket, s azokat aktualizálni. Erre Vitézy válasza csak annyi volt, hogy BUDAPESTEN NEM KELL P+R PARKOLÓKAT LÉTREHOZNI, HOZZA LÉTRE AZOKAT LÁZÁR MINISZTER ÚR AZ AGGLOMERÁCIÓBAN, s szálljanak át az elővárosi vasutakra az utasok Budapesten kívül. Hát erre a felelőtlen, bicskanyitogató, pökhendi, cinikus válaszra igazán nem számítottam! Mint korábban több helyen írtam, a munka miatt vidékről bejárók száma megközelítheti a félmilliót is. (Itt a posztban a grafikon a legfrissebb adatokkal!) Ez a közel félmillió fő munkájának eredménye növeli a főváros GDP-jét, s az önkormányzatok által beszedhető iparűzési adót. Nem a bejárók lakóhelye, hanem a fővárosi és a kerületi önkormányzatok bevétele ez az adó.

Önök mit gondolnak, tényleg életszerű napjainkban elvárni egy munkavállalótól, hogy Perbálról vagy Telkiből átmenjen Budaörsre vagy Biatorbágyra, otthagyja a kocsit, vasútra pattanjon, s úgy menjen például egy II. kerületi munkahelyére? Mennyivel több idő így a munkába járás? A perbáli és telki-i ismerőseim a Budagyöngye környékén szoktak az autóból átszállni a villamosra.

Elkelne a szemléletváltás a város vezetésében! Jobban járnánk, ha inkább lehetőségeket teremtenénk egy átgondolt parkolási rendszerrel, nemcsak tiltunk és sarcolunk.”

Nyitókép:ATTILA KISBENEDEK

