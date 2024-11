Újra berobbant a koronavírus – ekkor érkezik az oltás

Az ATV megszólaltatta Rusvai Miklós virológust is. A szakértő úgy véli, hogyha meg is jön novemberben a vakcina, és az emberek akkor adatják be, az már késő lehet. „Ne felejtsük el, a vakcina beadása az mindig egy kicsit érzékenyít a fertőzésre, illetve

ha valaki már fertőzött, akkor súlyosabb tünetekkel betegszik meg, ha beadjuk a vakcinát.

Ez az úgynevezett negatív fázis, minden oltóanyag alkalmazása után megfigyeljük ezt” – magyarázta a virológus.

