Pánik a Tisza programíró csoportjában: Trump győzelme miatt elapadhat a „nyugati segítség”, amit eddig kaptak

A Magyar Nemzet ezután tovább ismerteti a Discord-szobában elhangzott beszélgetést. Az egyik aktivista rákérdezett: „a Facebook nyugati segítség”-e?

Nemcsak a Facebook, hanem kutatások megosztása, know-how, szakértelem és egyéb soft power támogatás – nagyon sok segítséget kapott a Tisza” – felelte egy szervező.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy azt eddig is lehetett sejteni, hogy a Tisza Párt jelentős hozzájárulást kapott külföldről, azonban ilyen nyíltan eddig senki nem beszélt erről a párt környékén.

„Joggal merül fel a kérdés, hogy ezek ki által, mi célból és milyen forrásból finanszírozott, pontosan mit tartalmazó anyagok lehetnek?” – teszi fel a kérdést a portál.

Soft power és know-how

A Magyar Nemzet szerint a know-how a Tisza Párt esetében vonatkozhat akár politikai kommunikációra, a pártépítés mikéntjére, hatalomtechnikára és lényegében bármilyen politikával kapcsolatos ismeretre. Mint rávilágítanak:

ilyen tudással azonban elsősorban agytrösztök, politológusok, politikusok rendelkeznek. A fentiekből az derül ki, a Tisza Párt környékén professzionális, külföldi szakértők dolgozhatnak.

Az egyéb soft power támogatások kapcsán a portál arról beszél, hogy ez rendkívül sokféle lehet: jellemzően gazdasági, kulturális vagy akár médiabeli támogatást is jelenthet külföldről Magyar Péterék számára, Donald Trump győzelme pedig azt eredményezheti, hogy ezek a támogatások teljesen vagy részlegesen el fognak apadni.

A Tisza Párt Discord-csoportjaiban egyébként az amerikai választás kimenetelét a szavazók ostobaságával magyarázták.

Van, aki szerint „azt tagadni, hogy Trump butább rétegeknek kampányol, értelmetlen”. Szerinte „nagyon is sok a hülye, itt is, az USÁ-ban is”, és véleménye szerint „a s*gghülyék szavazták be a hatalomba Trumpot a saját érdekeikkel szembe menve”.