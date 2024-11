Nyilvánosságra hozta Ábrahám Róbert a vele készített, majd letiltott Népszava-interjút

A beszélgetésben Ábrahám Róbert arra is kitért, hogy míg az elején kizárólag a politikai színtéren kezdték el az ügyet elemezni,

az idő előrehaladtával a leghangosabb kritikusok is belátták, érdemes odafigyelni.

Példaként Mérő Verát említette, aki beállt a harc mögé. „Aki korábban kritizált, az felhívott és bocsánatot kért” – húzta alá az újságíró. Szerinte ugyanis sokan rájöttek, hogy amiről beszél, az mind igaz – például a tizenöt éves gyerek, aki részletesen elmeséli a saját traumáját, olyan dolgokat mond, amit egy hamis tanú nem tudhat,

például azt, hogyan néz ki belülről Lakatos lakása.

Nem politikai kérdés

Ábrahám Róbert azt is megjegyzi: érdekes, hogy míg a baloldalon az év első felében az influenszertüntetésen pénzt kértek azért, hogy megvédjék a gyerekeket a „szörnyektől”, addig most nem fontos számukra az áldozatok védelme.„Mindent elfogadok, de azt, hogy a baloldalon meggyanúsították és hazugnak nevezték a sértettet, aki feltárja, és egyből politikát csinálnak belőle, azt nem fogadom el” – fogalmazott ennek kapcsán.

Ábrahám elutasította a vádakat, melyek szerint a kirobbant ügy egyfajta visszavágás lenne a kegyelmi ügyre, szerinte ez jóval bonyolultabb annál. „Nincs ilyen, hogy ilyen pártú vagy olyan pártú pedofilról beszélünk,

ki kell rángassuk a politikából a gyermekvédelmet és vissza kell adjuk az illetékesnek”

– szögezte le.

Kereskedelmi csatornák

Ábrahám arról is beszélt a betiltott interjúban, hogy „bizonyos kereskedelmi csatornák vezetése nagyon mélyen benne van ebben az ügyben”. Hozzátette: „Nem nevezem meg, de az kereskedelmi televíziózásban

– ami akkoriban megszilárdult a szórakoztatóiparban az SZDSZ alatt –, kialakult egy szűk kör, ami mindenféle meleg orgiákat tartott rendszeresen, és a saját köreikből engedték be a bennfenteseket.”

Ábrahám kiemeli, hogy ez nem is a politikai elit, hanem inkább a kulturális elit, amely, akármilyen hatalom volt is épp Magyarországon, mindig döntő pozícióban volt. „Csoda, hogy eddig ezt el tudták húzni és be tudták fedni” – mondta Ábrahám.