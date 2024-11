Nem fogja elhinni, mennyivel húzott el az 50-es tábla mellett az örült gyorshajtó (VIDEÓ)

Nyitókép: Michael Dunning/Getty Images

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai november 3-án 8 óra 34 perckor, a 61-es számú főúton, Vése belterületén mértek be egy járművezetőt, aki a megengedett 50 km/óra helyett 107 km/órával száguldott – írja a police.hu. A járőrök azonnal megállították az 53 éves sofőrt, aki a 6 büntetőpont mellett 210 ezer forint közigazgatási bírságot kapott, amit a helyszínen befizetett.

A rendőrség felhívta a figyelmet:

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka a gyorshajtás. Ekkora sebességnél lakott területen belül lehetetlen időben és megfelelően reagálni a külső tényezőkre.

„Ami pedig ennél is fontosabb, hogy a szabályosan közlekedőknek is lehetetlen időben és megfelelően reagálni egy ilyen sebességgel közlekedő gépkocsira. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával nemcsak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.”