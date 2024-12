Taroltak az új sebességmérők Budapesten: 53 ezer gyorshajtót kaptak el egy hónap alatt

Nyitókép: Merész Márton/Énbudapestem

A police.hu arról ír, hogy Budapesten 26 új sebességmérő kamerát állítottak üzembe 2024. október 30-án. A modern, hitelesített eszközök 47 forgalmi sáv járműforgalmát ellenőrzik, a készülékeket

a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság telepítette és finanszírozta, a rendőrség a helyszínek kiválasztásában működött közre.

A berendezések radaros elven működnek, különböző forgalmi és fényviszonyok mellett 24 órás, folyamatos mérésre alkalmasak, az elhaladó járművekről minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek, felismerve azok honosságát és rendszámát is.

A kamerák 2024. november 30-áig 52 926 gyorshajtót mértek be.

A legkirívóbb eset a IX. kerület, Üllői úton történt, ahol

50-es táblánál 158 km/órával száguldott egy autós, amiért 468 ezer forint közigazgatási bírság jár.



Az Árpád hídon három gépkocsit is a megengedett 70 km/h kétszeresével vagy még többel: 140, 143 és 149 km/órával mértek be. Itt fejenként 140 ezer forint a közigazgatási bírság. Több más helyszínen is hasonlóan durva felvételek készültek: 50-es táblánál a III. kerület, Szentendrei úton 147, a XIII. kerület, Váci úton 134, a XIX. kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető úton 135 km/h, míg a XXII. kerület, 6-os főúton 60 helyett 153 km/h sebességet rögzítettek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelt célja a közlekedési balesetek számának csökkentése, a másokra veszélyt jelentő közlekedők kiszűrése a forgalomból.

Ezért a fix telepítésű kamerák mellett állványról, valamint rendőri jelleggel ellátott és civil külsejű gépkocsiból (akár menet közben is) mérnek sebességet, illetve a kerületi önkormányzatokkal együttműködve Budapest számos pontján működnek úgynevezett traffiboxok is.