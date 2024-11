Nyitókép:Kisbenedek Attila / AFP

„Magyar Péterrel ellentétben mi képesek vagyunk különbséget tenni fikció és valóság, pletyka és igazság között, pláne, ha ebben a mesterséges intelligencia is segít – ráadásul ingyen. Lejárató anyagot, deep fake-et ugyanis fillérekért lehet gyártani. Az egyetlen akadály, amiért érdemes kifizetni a liszenszdíjat, az az, hogy létező emberekről csak saját modellel, saját vassal lehet ilyesmit készíteni, előfizetéssel nem. De az is pár száz dollárba kerülne csupán, ha szeretnénk egy videót, amin Magyar Péter a tökét markolássza az EP-ben. Ja, nem, az is ingyen elérhető.