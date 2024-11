Ez sem változik soha. Az ellenzéki szavazók félnek bevallani pártszimpátiájukat ebben a szörnyű diktatúrában – na de majd az urnák előtt, ott fog eljönni az igazság pillanata! És tényleg mindig eljön…

És természetesen Török Gábornak is voltak megérzései 2018-ban a választások előtt, olyan ő a politikában, mint a Vajákos Biri a Lúdas Matyiban: »Török Gábor arról beszélt az elmúlt napokban, hogy: a 'konzervatív' előrejelzés alapján nehéz elképzelni, hogy a Fidesz ne szerezzen legalább abszolút többséget, a 'megérzés' azonban a meglepetés irányába mutat. Török maga ugyan nem mér, de a közvélemény-kutatásokban, úgy tűnik most általában is nagyobb szerepet játszik a félig-meddig bevallott intuitív becslés.

Mire lehet akkor számítani? Többen is azt hangsúlyozzák, hogy ebben a helyzetben csak nagyon óvatosan lehet jósolni. Ez mindenekelőtt nem is a pártlistákra vonatkozik, hanem a végeredményt alapvetően meghatározó egyéni körzetekre. Három intézet, a Me­dián, a Nézőpont és a Republikon mégis vállalta a mandátumbecslés kockázatát. A bizonytalanságot pontosan mutatja, hogy itt mekkora különbségek vannak: míg a Me­dián kétharmad-közeli Fidesz-győzelmet jósol (előbb inkább afölöttit, majd a legutolsó mérésükön alapuló becslésükben egy picit óvatosabbak voltak, de annak a pontos számait még nem közölték, így itt sem szerepel), a Republikon és a Nézőpont jóval szerényebb eredményre számít a kormánypárt szempontjából. Négy éve az addig sokak által lesajnált, kormányközeli Nézőpont jósolta be legpontosabban a tényleges eredményt, az elmúlt választásokon összességé­ben pedig a Medián szállította a legmegbízhatóbb számokat. Vasárnap este kiderül, 2018-ban kinek lett igaza.«

Igen, a »lesajnált” Nézőpont. És igen, aztán vasárnap este tényleg kiderült.”

Nyitókép: YouTube-képernyőkép