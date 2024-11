Nyitókép: Képernyőkép / Magyar Nemzet

„Gyurcsány elmondta, hogy az ő pártja az egyetlen baloldali párt, így megkerülhetetlen lesz majd a 2026-os választáskor, ezért mind a 106 egyéni körzetben állítanak jelöltet. Ennek kapcsán a DK be is mutatta választásra készülve az első nyolc egyéni jelöltjét.

»A baloldal jelöltjei nélkül nem győzhető le Orbán Viktor 2026-ban, és a DK nem fogja hagyni, hogy a baloldali, szociáldemokrata emberek képviselet nélkül maradjanak« – jelentette ki Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke egy sajtótájékoztatón. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy a nagy bejelentés során Molnárnak volt egy olyan mondata is, ami ékes bizonyítéka annak, hogy a Gyurcsány-párt fondorlatos terve miről is szól valójában.

»Készen állunk arra, hogy másokkal közös történetünk legyen, ha lesz ilyen, akkor majd arról közösen döntünk.«

Bármennyire is tagadják, már készül a Gyurcsány–Magyar-paktum a háttérben. A budapesti politika kapcsán Tüttő Kata volt főpolgármester-helyettes már elszólta magát a Klikk TV-ben, most a DK ügyvezető alelnöke is kimondta, hogy mire lehet számítani. Nincsenek meglepetések, végül Gajdics Ottó szavaival élve, úgyis összeállnak majd, mint a tej azon a bizonyos platnin. Az embereket azonban nem lehet átverni.”