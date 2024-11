„A közelmúltban a tudományos fokozatszerzés során érvényesítendő esélyegyenlőségről és a tudomány szabadságáról kialakult nyilvános diskurzus kapcsán sokan megszólaltak már. Úgy érzem, hogy mind a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektoraként, mind egyetemi tanárként és az MTA doktoraként ki kell állnom a tudományos kutatás autonómiája mellett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közösség érdekeit szolgáló szakemberek, így a rendvédelmi és honvédelmi tisztek képzését is végzi, akik az Alaptörvényre és az abban foglalt értékeknek a védelmére esküsznek fel. Az Alaptörvény egyebek mellett a tudomány szabadságát is védi, amelyre intézményünk így két okból is kiemelten fontos értékként tekint. Egyetemünk polgárai a mindennapi munkájukat annak szellemében végzik, és egyetemünk vezetését is az a meggyőződés határozza meg, hogy

a tudományt és az aktuálpolitikát egymástól külön kell választani,

hogy a tudományos kutatás autonómiáját tisztelni és őrizni szükséges, és politikai vagy világnézeti hovatartozástól függetlenül biztosítani kell az esélyegyenlőséget a tudományos fokozatszerzés során. Rektorként minden alkalommal felléptem az ellen, ha egyetemünket, a tudás szentélyét, annak valamely polgára méltatlan aktuálpolitizálás színterévé kívánta volna lealacsonyítani.

Alkotmánybírósági főtanácsadó koromban mélyebben foglalkoztam az Európai Unióval kapcsolatos egyes jogi kérdésekkel, ezért Orbán Balázs doktori disszertációját is nagy érdeklődéssel olvastam.

De nemcsak a téma volt számomra fontos, hanem maga a doktorjelölt személye is, akivel egészen különleges viszonyban állok: egyszerre vagyok beosztottja és főnöke is. Ennek fényében határozottan állítom, hogy a dolgozat komoly tudományos erényekkel bír, tézisei magas színvonalú szakmai vitákat gerjeszthetnek. Hogy ez mennyire így van, bizonyította a doktori műről rendezett kutatóhelyi vita is, amelyen magam is személyesen részt vettem. A vita során egyáltalán nem tapasztaltam, hogy az eljárásban résztvevők közül bárki megilletődött volna a jelölt személyétől. Épp ellenkezőleg. Valódi és élénk tudományos vita bontakozott ki, amely bármely hazai egyetemnek dicséretére vált volna.

Jómagam az ELTE jogi karán végeztem, több oktatójukat személyesen is ismerem és becsülöm.

Biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs doktori eljárása esetében is a legmagasabb szakmai elvárásoknak és a tudományos integritás elvárásainak megfelelően fog a szabályszerűen kijelölt bírálóbizottság eljárni, és a doktori disszertációt kizárólag annak minősége alapján fogja megítélni. A doktori fokozat odaítéléséről pedig az arra felállított egyetemi grémium hivatott dönteni a doktori disszertáció tudományos megalapozottsága és minősége, illetve a doktori kutatást végző szakmai felkészültsége alapján. Ezt nem befolyásolhatják szubjektív értékítéletek vagy vádaskodások, amelyek ráadásul nem az eljárás szabta keretek között fogalmazódtak meg. Hazánk nagy és méltán büszke tudományos közösségének tagjaként bízom benne, hogy a józan ész, a tudományos igazság és a szakmai integritás ez alkalommal is győzedelmeskedni fog.”