Egyesített erővel manipulálják a választókat a baloldali közvélemény-kutató cégek

Érdemes kiemelni, hogy a Medián kutatását a hvg.hu egy Gergely Márton által jegyzett véleménycikkben közölte, amely kifejezetten kampányol Magyar Péter mellett. A cikk arra buzdít, hogy „Magyar Péter hívására sok komoly jelölt jelentkezzen képviselőnek, akiknek helyben még van hitelük és kapcsolati tőkéjük.” Gergely Márton e publikációban számos helyen értekezik a Fidesz esetleges vereségéről, olyan elfogult fordulatokkal, mint „Orbán gőgös hibája” vagy a „közösségért hozott áldozat értelmetlen.”

Ezek alapján indokolt az erős kétely az említett közvélemény-kutatók eredményeinek hitelességét illetően, hiszen a hat baloldali kutatócég október 11. és november 5. között azt mutatta, hogy a Fidesz 4 százalékos előnye három hét alatt 7 százalékos Tisza-előnyre változott.

Finanszírozási háttér

Meglehetősen árulkodó a finanszírozási háttér is. A Medián 49 százalékos tulajdonosa a CD Press Kft., amely Szauer Péter és fia érdekeltsége, így könnyedén elfedhető a külföldi finanszírozás. Szauer Péter ráadásul a baloldali Hvg.hu tulajdonosa, akinek karrierje még a rendszerváltás előtti időkre, a hetvenes években alapított, barátai segítségével kiadott lapjaira nyúlik vissza. A Tisza Párt állítólagos térnyerését leglátványosabban bemutató másik közvélemény-kutató, a 21 Kutatóközpont esetében a külföldi finanszírozás már a cég honlapján is egyértelműen látható, ahol elérhetők a támogatási pályázatok.

Elég, ha megvizsgáljuk a támogatóik listáját, amely globalista NGO-kat, liberális szervezeteket, alapítványokat, illetve az Európai Bizottságot is tartalmazza. Az Európai Bizottság CERV programja mellett szerepelnek a European Liberal Forum, a German Marshall Fund, illetve az Action for Democracy támogatásai, amely utóbbi a baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányában is központi szerepet játszott. (Nem véletlenül lehetnek ismerősek ezek a nevek; ezekből az amerikai forrásokból származtak azok a pénzek is, amelyekkel 2022-ben a teljes baloldali kampányt finanszírozták. Az ügyet a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálták, amelyek megállapították, hogy az ország szuverenitása jelentős sérülést szenvedett a külföldi beavatkozás miatt.)