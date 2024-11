Döbbenetes javaslattal állt elő a Bloomberg: újabb módszerrel vennének el támogatásokat Magyarországtól

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

A Bloomberg vezércikke a háború kérdésével foglalkozott. A hírügynökség szerint Európának a továbbiakban többet kell költenie a közös védelemre, ehhez azonban jóval több pénzre is szükség lesz, így már jóváhagyott programoktól kell pénzt átcsoportosítani, ami természetesen Magyarországot is érzékenyen érinthetné.

További lehetőségként felmerült az, hogy Európának meg kell találnia a finanszírozás új módjait.

Ezen új lehetőségek közül kiemelte a cikk azt a lehetőséget, hogy a tagok együtt kölcsönt vesznek fel, amint az a járványalap esetében történt.

Az azonban már most borítékolható, hogy Németország hallani sem szeretne az újabb közös hitelfelvételről.

Donald Trump politikája mindent megváltoztat

A Bloomberg a jelek szerint most ébredt rá arra, hogy az új amerikai elnök, Donald Trump korlátozni fogja az Egyesült Államok külföldi szerepvállalását. A hírügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a közös európai védelemhez szánt pénz előteremtése nem lesz egyszerű feladat, már csak azért is, mert nehéz helyzetben van az európai gazdaság.

Jó hír azonban, hogy már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint is véget vethet az orosz–ukrán háborúnak az új amerikai elnök.

***