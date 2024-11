Akinek mindenben túl korán volt igaza – Csurka Istvánra emlékeztek a XX. Század intézet konferenciáján

Nyitókép: Csurka István beszédet mond 2009-ban (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

A 90 évvel ezelőtt született Csurka Istvánra emlékezve rendezett szerdán konferenciát „Csurka 90 – Idő és sors” címmel a XX. Század Intézet. A meghívó szerint „itt az ideje újraértékelni Csurka István politikusi, írói és gondolkodói arcélét, kiemelni életművének azon elemeit, amelyek szellemi muníciót képeznek napjainkban is.”

Schmidt Mária, a XX. Század Intézet főigazgatója bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy Csurka személyét hallgatás övezi, pedig a rendszerváltoztatásról nem lehet beszélni a neve említése nélkül. Túlságosan is meghatározó volt a személyisége, mély nyomot hagyott az akkori évtizedek eseményeiben – mondta Schmidt Mária, hangsúlyozva, hogy

Csurka a magyarság ügyét tartotta mindig szem előtt.

Ugyanakkor nagyon rossz volt az időzítése, neki ugyanis mindenben túl korán volt igaza

– fogalmazott a XX. Század Intézet főigazgatója.

Hozzátette: hatalmas ellenszéllel találta magát szemben, a magyarság ügyének a képviselete miatt rögtön irredentizmussal vádolták meg. „Egy karaktergyilkossági folyamat közepén állt, de nem tudták megtörni, mert prófétai elhivatottság dolgozott benne – mondta Schmidt.

A fő vád ellene az antiszemitizmus volt, tanulmányát az amerikai kongresszus is elítélte, miközben ma már ott tartunk, hogy az amerikai akadémiai életben „kontextus függő” lett a zsidók kiirtásának gondolata

– idézte a történész Claudine Gay, a Harvard Egyetem januárban lemondott elnökének szavait.

Békés Márton történész, a XXI. Század Intézet igazgatója Csurka politikai pályafutásának legfőbb sarokpontjait idézte fel, kezdve az 1985-ös monori találkozóval, amelyen az író-politikus borús képet festett a magyarság megmaradásnak esélyeiről.

Csurka ott volt az 1987-es lakiteleki találkozón is, majd az MDF egyik alapítója és alelnöke lett. Híres 1992-ben megjelent tanulmányát kizárás, majd a MIÉP megalakítása követte. 1998-ban bejutott pártjával a parlamentbe.

Békés kitért arra, hogy Csurka minden fontos megnyilvánulása során programot is hirdetett, reformokat javasolt, amelyek középpontjába a magyarság megmaradásnak gondolata állt. Arra is figyelmeztetett, hogy a demokráciát nem a párt-, hanem a mozgalomalapítással kell kezdeni. Csurka már 2007-ban is azon a véleményen volt, hogy a nemzeti oldalnak elsöprő, kétharmados többséget kell szereznie 2010-ben és ez be is következett. A politikus üdvözölte az Orbán-kormány megalakulását, miközben a magyar kultúra fontosságát, annak hegemón helyzetbe hozását sürgette.

Úgy vélte ugyanis, hogy ez a záloga annak a nemzeti erők tartós hatalomban maradásának.

Mindig, minden a kultúrán múlik – idézte Csurka kijelentését Békés Márton.



Lánczi András filozófus, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke azt hangsúlyozta, hogy Csurka életének legmeghatározóbb eleme az igazsághoz való viszonya volt. Aki pedig az igazsággal foglalkozik, annak a hazugsággal is kell. Ő nem azt tartotta a legnagyobb hazugságnak, ha valaki nem mondott igazat, hanem ha valaki elhallgatta az igazságot.

Mert ő mindig kimondta a saját igazságát, amit a tapasztalataira alapozott. Csurka folyamatosan építkezett a saját tapasztalati világából, nem volt teoretikus gondolkodású.

Lánczi szerint ugyanakkor

kérlelhetetlen igazságkeresése volt politikai kudarcainak legfőbb oka.

Folyamatosan figyelte az embereket és a társadalmat, és ezek a megfigyelések rendre tetten érhetők drámáiban, amelyből egyebek mellett az is kitűnik, hogy az egész modernséget és annak értelmiségét is elvetette – mondta Lánczi András.