A szem kikerekedik: ekkora befektetésre készül a dubaji milliárdos, ezért választotta Magyarországot

Fotó: képernyőkép / ATV

Khalaf al-Habtoor, dubaji milliárdos exkluzív interjút adott az ATV-nek, a filantróp üzletembernek több beruházása is van Magyarországon, és most megint egy új tervvel érkezett. Dubaj harmadik leggazdagabb embere, vagyona csaknem 10 milliárd dollára tehető - bár több elemzés még ennél is nagyobb értéket ír. Befektetései nem csak Emirátusokban, hanem számos más országban - köztük Magyarország is vannak. Nyomon követi a politikai és külpolitikai eseményeket, rendszeresen publikál és folyamatosan új befektetéseket keres. Az ATV-nek exkluzív interjút adott a terveiről. Övé a Ritz-Carlton és az Intercontinental hotel.

Nekem mindig is öröm ide jönni”

– kezdte válaszát a Habtoor Group elnöke. – Nos, van egy olyan problémám, hogy beleszerettem a magyarokba, a magyar nyelvbe, beleszerettem Budapestbe és az itteni emberekbe.” Hozzátette: amikor leszáll Budapesten, olyan, mintha a saját hazájában szállna le, és rengeteg barátja van itt. Itt biztonság van, és az emberek nagylelkűek.

Úgy vélem, az itt élők és a magyar kormány, illetve a vezetés nagyszerű munkát végzett – hangsúlyozta az üzletember. – Budapest a világ egyik legszebb városává vált. Mint mondja: azért kezdett el befektetni Magyarországon, mert beleszeretett az országba és az emberekbe.

A további tervei közt szerepel egy nemzetközi iskola, egy „ultramodern” klinika, szórakoztatóközpont és sportpályák kiépítése is, például egy hatalmas telken húsz percre Budapesttől, Törökbálinton.

„A magyar kormány nyitott a kelet és a nyugat felé. Politikailag nem foglalnak állást, nagyon –nagyon jó, hogy mindenkivel tudnak nyitott és őszinte kapcsolatot létesíteni, és akár barátkozni is bárkivel – mondta a dubai milliárdos. – Számos ország a világban túlságosan bezárkózott, nem ennyire nyitott.”

A riporter ezután rákérdez a magyar kormányt érő kritikákra. Az üzletember válaszul úgy fogalmaz: „Azt látom, hogy amit ez a kormány tesz, az most rendben van. Folyamatosan olvasom a híreket. Itt, nálatok az első számú prioritás szerintem a magyar emberek érdeke. Úgy érzem, ez nálunk is így van Dubaiban. Az ember törődik az otthonával, és mindig is ez az első. Az elsődleges prioritás a hazád, a néped, a férfiak és nők, a gyerekek.”