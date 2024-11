A gulyásleves 5500 Ft, a tócsni 4700 Ft a budapesti karácsonyi vásáron – és ez csak a kezdet

A cikk szerzője a Világgazdaságmunkatársa

Már évek óta téma a fővárosi karácsonyi vásárok - elsősorban a külföldi - turistákra szabott árképzése. Sok értelme nincsen vitatkozni az árakon, ugyanis Európa legjobb karácsonyi vásárán európai árak lesznek. A Szent István téren kialakított „ünnepi városkát” már négy alkalommal is Európa legjobb karácsonyi vásárának választották meg. Vonzó és sikeres turistacsalogató eseménnyé vált, ami minden esetben felhajtja az árakat. Hogy ez annyira nincsen feltétlenül ínyére a helyieknek, ez is globális jelenség Prágától Barcelonáig.

Lesznek olcsó ételek, de mennyire?

A szervezők elmondták, minden nagykonyhának egy ételt 1600 forintos fix áron kell adnia, egészen a rendezvény végéig.

Péntek délután az olcsó menüből paprikáskrumplit találtunk a Bazilikánál és zöldséges csirkét a Vörösmarty téren. Őszintén szólva egyik sem hozott lázba bennünket.

A standok a megszokott igényességgel várják a vendégeket mind megjelenésükben, mind az ételek tálalásában, a személyzet udvariasságában. Az árak mindenütt jól látható módon kiírva, az árusok angolul szólítják meg a nézelődőket. A pultokon a lángostól a sous vide sülteken át egészen a helyben töltött kolbászig, és a helyben füstölt lazacig minden megtalálható, könnyű is, egészséges is, meg a hagyományos kalóriabombák is.

Mindkét vásárban lesznek az elkövetkezendő hetekben tematikus gasztro hétvégék is, sorra kerülnek a liba, disznó és hal ételek, lesz édesség, pörkölt és gulyás, töltött káposzta, valamint alkoholos ételek hétvégéje, az Advent Bazilikánál január 1-én pedig lencse napot tartanak. A tematikus hétvégéken minden nagykonyha kínálatában elérhető lesz egy étel, amelyet maximalizált, 2500 forintos fogyasztói áron vásárolhatnak meg a látogatók. Mert a többi sokkal drágább.

Hagyományos magyar, streetfood, meg lazac

A büfék kínálata széles skálán mozog, megjelenik a lángos: 2300 Ft a sima, 3100 Ft a sajtos-tejfölös, 7000 Ft a lazacos.

Idei újítás a frissen füstölt lazac, aminek az árát ottjártunkor még nem írták ki, de más források szerint 8000 Ft körül lesz adagja. A csirkepörkölt 5900 Ft, a marhapörkölt 6500, ehhez jön a köret, vagy a kenyér és a savanyúság.

A grillezett kolbász óriáskifliben 6500 forint, nagyjából ebben az árban vannak a hamburgerek is. A méretes rántott karaj 5500 forint, ehhez is jön még a köret, ha steak burgonyát választunk az 2900 Ft, a párolt zöldség 3500.