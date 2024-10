Úgy égtek a szovjet harckocsik, mint a fáklyák

Hol és hogyan élte át a szovjet csapatok november 4-ei támadását?

Az előtte való napokban a mi területünkön nem történtek különösebb atrocitások, november 3-án, szombaton éppen arról beszélgettünk, hogy hétfőn már be kellene néznünk a munkahelyünkre. Ám aznap befutott a hír, hogy a szovjetek bevonulnak, már Nyíregyházán vannak. A Corvin köziek is így tudták, ezért a parancsnokok úgy döntöttek, aznap este senki nem megy haza, hanem az őrhelyén marad. Felmentünk a második emeletre, aludtunk, majd arra ébredtünk, hogy a szemben lévő ház hagymakupoláját ellőtte egy harckocsi… Ez volt az első lövés. A Boráros tér felől jöttek, elkezdtük dobálni a koktélokat. Igen ám, de november 4-én a harckocsik már gyalogsággal érkeztek, ez már egy más harcmodor volt, és a lőszerutánpótlásunk is fogytán volt. A parancsnokunk végül menekülésre adott parancsot, de mire lefutottunk a földszintre, a szovjet katonák már bejutottak a házba. Tűzharc alakult ki, leszorítottak bennünket a pincébe. A szomszédos ház pincéje felé kiütöttük az alagsori tűzfalat, így kijutottunk az Angyal utcára, azt viszont kereszttűzben tartották a szovjetek. Akkor tudtunk kitörni, amikor hallottuk, hogy a katonák tárat cserélnek. A szemben lévő ház kapuján futottunk be, a hátsó kerteken keresztül kijutottunk a Ferenc térig, onnan pedig a fal mellett osonva hazaértünk. A fegyveremet a Szvetenay (ma Lenhossék) utcában egy kapualjban letettem, fegyvertelenül érkeztem haza.

A disszidálás maradt az egyetlen opció?

Aznap este minden házba bejött egy szovjet egység, lakásról lakásra átkutatták a házakat, keresték azokat, akik fegyveresen harcoltak. Másnap apám azt mondta, ő átélte az 1919-es kommünt, a kommunisták vérengzést fognak rendezni most is, ezért azt kérte, hogy menjek külföldre, és amikor konszolidálódik a helyzet, majd visszajövök. A következő napokban aztán elkezdték összeszedni a fiatalokat, ezért két társammal eldöntöttük, hogy elindulunk.

Hogyan tudta elhagyni az országot?

November 16-án kimentünk a Déli pályaudvarra, és Lébényig eljutottunk vonattal. Onnan gyalog mentünk nyugati irányba, 17-én hajnalban a burgenlandi Féltoronynál tudtuk meg, hogy átmentünk a határon. Semmilyen ellenőrzés nem volt. Onnan busszal szállítottak minket Bécsbe, egy iskolát alakítottak át menekülttáborrá. Két társam, Újvári István és Weisz Gábor végül Ausztrália mellett döntött, én a német követséget kerestem meg, nem akartam messzire menni a szüleim miatt. A nyugatnémetek szakembereket, többek között esztergályosokat kerestek – három nap múlva egy német rendszámú mikrobusszal elvittek egy holland határnál fekvő gyűjtőtáborba, ahol igazolványt kaptam, majd a Ruhr-vidékre szállítottak a Krupp Művek egyik gyárába dolgozni. Kaptunk szállást ingyen, az esztergályosmunkáért pedig heti 80 márkás fizetést. Szabadidőmben utazgattam, elmentem Aachenbe, Kölnbe és más városokba is, a vendéglőkben volt flipper, zenegép, a szomszédos Hollandiában pedig finom és olcsó volt a csoki. El voltunk ájulva.