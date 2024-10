Olajozott a Karácsony Gergely vezette fővárosi szivárványkoalíció: Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter sem maradt pozíció nélkül (VIDEÓ)

Karácsony Gergely egyik bizottságának az élén Gyurcsány Ferenc embere ül, aki milliós jutalmakat is kapott korábban. Egy másik bizottság élére Vitézy Dávidot bízta meg karácsony, Magyar Péter nyomására. A pénzügyek felelőse Baranyi Kriszta lett, nem is csoda, hisz cserébe Karácsony bukott kabinetfőnökét fizeti ki Ferencvárosban. Magyar Péterék is megkapták a helyüket, ráadásul a tulajdonosi bizottságban. Érdekes feladat egy olyan pártnak, amelynek elnöke más telefonját tulajdonítja el