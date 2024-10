Magyar Péter kifulladóban – Von der Leyen és Weber már tudja, hogyan támogassa

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Emlékezetes: 2012-ben, aztán 2021-ben is azt mérték a balos kutatók, hogy megindult valami a baloldalon, sőt akkor is átvették már a vezetést. A valóságban persze nem ez történt, de a cél akkor is az volt, hogy a kiszemelt váteszek – Bajnai Gordon, majd Márki-Zay Péter – mögé be kellett (volna) húzni az összes balos szavazót és pártot.

Most hasonló a képlet.

A kifulladni látszó Magyar Péter mögé mindenáron szállítani kell azt a még megmaradt 7-8 százaléknyi volt balos szimpatizánst, aki június 9-e után elbizonytalanodott.

A potenciális amerikai és nyugat-­európai globalista szövetségeseknek és finanszírozóknak is bizonygatni kell, hogy a Tisza az egyetlen potens ellenzéki párt. Ezért a kutatási eredményekben, papíron lehet leg­inkább erőt mutatni, egy olyan erőt, amely már a Fidesszel van egy támogatottsági szinten.

A valóság azonban most is közbeszólt: a minapi tiszás utcai rendezvényeken, az MTVA-székház előtt és a Széna téren is csak néhány ezren jelentek meg. Magyar magánéleti botrányai, állami cégvezetői szerződései, az öccse ügyei, a pártelnök uniós mentelmi botránya, de politikai húzásai sem épp szavazatmaximalizáló hatásúak. Tehát nemcsak az adatfelvétel mikéntje miatt, hanem politikai okokból is megkérdőjelezhetők a balos intézetek eredményei.

De térjünk vissza október elejére, hiszen a nemzeti ünnepen elhangzó miniszterelnöki beszéd fő politikai üzenete a strasbourgi vitán tapasztalt döbbenetes fejleményekből táplálkozott. Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió soros elnökeként tartott programadó beszédet. Kifejtette a magyar célokat, felhívta a figyelmet az unió versenyképességi mutatóinak fontosságára, arra, hogy az elhibázott szankciós gazdaságpolitika, a Kína elleni kereskedelmi háború, a magas energiaárak, az erőszakos, ideológiavezérelt European Green Deal tönkreteszi a közösség vállalatait. A brüsszeli globalista koalíciót nem érdekelte Európa, kizárólag a magyar miniszterelnökkel való politikai leszámolás lehetősége lebegett a szeme előtt. Ebben lelkes szekértolóra lelt az újdonász Magyar Péterben, és a régi illetékes elvtársban, Dobrev Klárában sem kellett csalatkoznia.

A balos–néppárti uniós koalíciót alkotó képviselők támadásaira számítani lehetett, de az Európai Bizottság elnökének ilyen mértékű kormányellenes kirohanása meglepő volt. Ursula von der Leyen mintha startpisztolyt dörrentett volna el, megkezdte a nyílt színi választási kampányt a magyar miniszterelnökkel szemben.

Volt már hasonlóra példa: 2022-ben az olasz szavazókat fenyegette meg, tartva az esetleges jobboldali győzelemtől. Nem járt sikerrel, viszont a másik európai „csatatérállamban”, Lengyelországban a globális hálózat, vagyis a néppárti, baloldali szivárványos összefogás, a Soros-féle ngó-k, valamint az amerikai milliárdos médiabirodalmának összekapaszkodásával képesek voltak Donald Tuskot hatalomra segíteni. Ő ugyanazt ígérte, mint most Magyar: már másnap hazaviszi az uniós pénzeket, és „helyreállítja” a jogállamot. Az unió természetesen minden jogállam- és alkotmányellenes tuski húzás fölött szemet hunyt, így a közmédia erőszakos elfoglalása vagy épp a volt belügyminiszter bebörtönzése felett is.