„Lattman Tamás szerint „ostoba” vagyok! Hűha! Amikor először kommentelt hozzám hasonlóan ordenáré stílusban, akkor rá kellett keresnem, hogy ki az a Lattman Tamás? Mert számomra a neve nem mondott az ég-világon semmit. Also egy jelentéktelen figura. Most sem gondolok mást róla, csak nem hagyom szó nélkül azt, hogy egy magát ellenzékinek tituláló személy állandóan belém kössön.

Előbb itt az oldalamon, több ízben is, ahonnan már kitiltottam, most meg éppen Gyurcsány Ferenc oldalán. És tudjátok miért? Azért mert az »Amire nincs bocsánat – Sze_xuális ragadozók az egyházban« c. könyvemet, amit a Kalligram Kiadó adott ki 2021-ben a Libri forgalmazta. Sőt éppúgy sikerkönyv lett, ahogy most Gyurcsány könyve. Mégis mi a francot csinálhattam volna, ha a kiadóm könyveit akkor még a Libri forgalmazta?

És csak rajtuk keresztül juthatott el az egész országba és ért meg máris 4 kiadást. Amúgy ebben az évben, éppen azért, mert a Libri-t felvásárolta teljesen az MCC, a kiadóm eljött tőlük. És ennek kapcsán írtam is egy posztot, hogy mennyire büszke vagyok erre a kiállásra és hogy a második könyvem is náluk fog megjelenni. Ennek ellenére ez a férfi még mindig kötözködik velem! Talán az zavarja, hogy én írtam meg Magyarországon az első olyan könyvet, ami a magyar egyházon belüli szex_uális visszaéléseket teológusként a nyilvánosság elé tárta?

Vagy netán az zavarja Lattman Tamást, hogy azóta is rendíthetetlen küzdelmet folytatok a legkülönfélébb formákban azért, hogy ennek a borzalmas bűncselekménysorozatnak ne legyen többé melegágya az egyház? Vagy esetleg az a baj, hogy lépten-nyomon azt kritizálom, hogy az állam milyen módon és mértékben fonódott össze az egyházakkal, aminek egyenes következménye lett a kegyelmi ügy és a református egyház megszégyenülése?

És ezért lennék ostoba? Hát köszönöm a munkám ilyen kedves elismerését Lattman Tamás! Remélem, hogy néhányan, akik erről másképp gondolkodnak, majd megkérdezik Öntől, hogy mi a valódi gondja velem. Az, hogy én nem vagyok kollaboráns áruló?”

