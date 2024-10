Elképesztő: magyar diákok műholdjait lőtték fel az űrbe (VIDEÓ)

A CanSatLab gyorsan népszerűvé vált Magyarországon.

Gyakorlatilag fél év alatt a diáklaborhálózat hatására már 48 csapat vett részt a nemzetközi versenyen, a budapesti diákok mellett a vidéki és határon túli gyerekek aránya is nő a nemzetközi versenyben.

A laborhálózat célja, hogy minden csapat számára elérhetővé tegyen egy olyan közeli helyszínt, ahol hozzáférhetnek a szükséges eszközökhöz és mentorokhoz. „A cél az, hogy minden csapat közelében legyen egy helyszín, ahol segítséget kaphatnak mind infrastrukturálisan, mind tudásban” – mondja Detre.

A CanSatLab hálózata mára több mint 14 egyetem 17 karát foglalja magában, több tucat cég is csatlakozott a nonprofit programhoz. A laborok különböző eszközökkel rendelkeznek, például 3D-nyomtatókkal, de vannak olyan helyszínek is, ahol elektronikai nyomtatott áramkörök készítésére vagy robotikai alkatrészek gyártására is lehetőség van. A diákcsapatok számára az egyik legnagyobb előny az, hogy hozzáférhetnek ezekhez a high-tech eszközökhöz, ami lehetővé teszi, hogy minél magasabb színvonalú projekteket valósítsanak meg.

A CanSatLab nemcsak technikai tudást nyújt, hanem segíti a diákokat abban is, hogy betekintést nyerjenek az interdiszciplináris tudományok világába. Az űrkutatás számos különböző területet foglal magában, például fizikát, elektronikát, gépészetet, programozást, és ezeket mind integrálni kell egy sikeres projekt megvalósításához.

„Egy gyerek, aki beleássa magát az űrkutatásba, szinte észre se veszi, de nagyon sok különböző tudományterületbe ássa bele magát”

– magyarázza Örs.

A CanSatLab nemcsak a versenyek idejére biztosít lehetőségeket a diákoknak. Az év folyamán is használhatják a laborok infrastruktúráját, hogy további projekteken dolgozhassanak, és tovább fejlesszék tudásukat. A program célja, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a STEM-területek (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) iránt, és segítsen nekik elindulni ezen a pályán.