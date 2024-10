Nyitókép: MTI/Soós Lajos

„Azt is állította Orbán, hogy ő azóta jött rá, hogy mi is zajlott odakint, amióta magában leszűrte a kinti történéseket. Ami persze kapásból nem igaz; már kifelé a repülőgépen azt nyilatkozta, hogy lesz egy kis csihi-puhi, ráadásul eljátszotta azt is, mintha rögtönzött volna a hirtelen jött támadásokat észlelve. Ez nyilvánvalóan nem így történt; Orbán nagyon is felépítette ezt a délelőttöt. Ő igenis arra készült, hogy lesz egy ki csihi-puhi, mire majd ki tud osztani egy-egy lángost. (Ezt a lángos-dolgot nem tudom honnan szedte, én magam sosem hallottam a szlengnek ezt a kifejezését, de hát én nem is járom a vidéket, az éjszaka leple alatt meglátogatni apró gyerekeket…)

Orbán nagyon is tudatosan készült ellenfeleiből, mert bármily okos is a mi kormányfőnk, még ő sem tud mindenkiből úgy felkészülni, ahogy azt az EP plenáris ülésén hallhattuk. (Arra persze nem készülhetett előre, hogy Magyar Péter majd meg fogja igazítani a farkát, ezt csak az okos kormánypárti tévések voltak képesek kiszúrni, és egy szép hosszú magyar-pénisz történetet összerakni belőle, a hatalom legnagyobb örömére.) Itt mindenki tudatos előadást tartott, még Deutsch Tamás is, aki a Tisza Párt elnökének ment neki. Tehát Orbán felkészült von der Leyenből, Manfred Weberből, Freundból, és mindenkiből, akinek nekirontott. Pontosan az és úgy történt, ahogy az a magyar parlamentben szokott; a szélsőséges attakjait akkor indítja a miniszterelnök, amikor mások már nem tudnak rá válaszolni. Ezt, amúgy, úgy bábozta el nekünk Orbán, hogy akkor is ott rántott kardot, mert hát a magyar embereket, Magyarországot meg kellett védeni. ”