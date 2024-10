A közértben ette meg a lopott élelmiszereket a falánk tolvaj

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kecskeméten őrizetbe vették azt a 22 éves nőt, aki az elmúlt hónapokban országszerte számos üzletből lopott. A fiatal nő rendszeresen fizetés nélkül távozott, sőt, gyakran a „zsákmányának” jó részt még az üzletekben elfogyasztotta – írta meg a Police.hu.

Október 4-én délután betörésről érkezett bejelentés a rendőrségre, miután egy felújítás alatt álló üzletbe valaki befeszítette a zárt bejárati ajtót, és különböző értéktárgyakat, köztük négy karórát, egy táskát és napszemüveget tulajdonított el. Az elkövető még a visszaváltható műanyag palackokat is magával vitte. A rendőrök a helyszínelés során felfigyeltek egy, a túloldalon sétáló nőre, akinél megtalálták az ellopott táskát. A nő igazoltatása és csomagjának átvizsgálása során előkerültek a hiányzó tárgyak, amelyeket a rendőrök lefoglaltak és visszajuttattak a tulajdonoshoz.

A kecskeméti nő már korábban is a hatóságok látókörébe került, miután több bolti lopást is elkövetett Kecskeméten, Budapesten és Szolnokon. A tolvaj több alkalommal ruhájába rejtette az árut, de az is előfordult, hogy az üzletek sorai között fogyasztotta el az édességeket, a péksüteményeket és az üdítőket.

A rendőrök ezúttal elfogták, előállították, és gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették. A nyomozók a nő letartóztatását is kezdeményezik.

***