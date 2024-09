Aztán miért nekünk kellene szolidaritást vállalnunk azokkal a gyarmatosításban dúsgazdaggá lett országokkal, amelyeknek kifosztott alattvalói most földönfutóként keresnek alamizsnát, új hazát? A haszonban nem, csak a bajban osztozzunk? Az egészből csöpög az aljasság. A múltban megtollasodott rablóhatalmak most egész Európát magukkal rántanák. Gyomorforgató. Liberális. Már ahhoz vastag ábrázat kellett, hogy míg eleink évszázadokon át végvárak ormain védték tatártól, töröktől, muszkától Európa nyugati felét, a most szolidaritásért kalapozó Nyugat véres gyarmatosítással múlatta szabadidejét.

Mi sosem voltunk gyarmattartók – kifosztott, megszállt ország annál inkább. Hallgassuk csak a korabeli regőst! »Magyarország mindenét föláldozta Európáért: önmagát, jövőjét, jólétét és normális fejlődését.« Hogy mit kaptunk vérünkért cserébe? Trianont. Meg egy véget nem érő XXI. századi menekültáradatot a déli határainkhoz, amelyet most »szolidaritásból« be kellene fogadnunk.”