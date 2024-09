Összeollózott videóval próbálja lejáratni a Mandiner munkatársát az ATV műsorvezetője (Videó)

“Megszokták például a németek, hogy egy óriási fejlettségi különbség van és érződik az a zavar bennük, hogy látják Magyarországot, látják a magyar életszínvonalat, az autókat, stb.

[ MEG A RÉGIÓ MÁS ORSZÁGAIT ÉS NEM ÉRZIK AZT, HOGY ŐK ANNYIVAL FEJLETTEBBEK LENNÉNEK]

és ez létrehoz bennük egy ilyen feszültséget,

[HOGY NYILVÁN, HA RÁJUK, MAGUKRA KÉNYSZERÍTIK, AKKOR AZT MONDJÁK, HOGY MILYEN JÓ, MERT MILYEN SIKERES AZ EURÓPAI UNIÓ, MERT HOGY SIKERÜLT VALAMENNYIRE KIEGYENLÍTENI EZEKET AZ ÓRIÁSI NAGY KÜLÖNBSÉGEKET, DE KÖZBEN MEG TITOKBAN OTTHON AZT GONDOLJÁK, HOGY HÁT EZ NEM ANNYIRA JÓ, MERT HOGY]

fenébe hát én nekem jó sokkal jobban kellene mint a magyaroknak, szlovákoknak, lengyeleknek, satöbbi.”

Amúgy le a kalappal az ügyes, ámbár sunyi vágók munkája előtt. Nekem is vissza kellett néznem az eredeti videót, hogy megtaláljam a hamisítást. Egyébként pedig szégyelljék magukat ők is, a szerkesztő is, akinek úgy látszik, az igazság helyett fontosabb a kattintásvadászat.”

A manipulált videó itt érhető el:

Míg az eredeti, szerkesztetlen verziót itt tekintheti meg:

