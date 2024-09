Orbán Viktor: Ha a történelem úgy fordulna, Orbán Balázs velünk harcolna a Corvin közben (VIDEÓ)

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy a jövőben olyanok is kapnak majd Magyarországon támogatást, akik nem mentek egyetemre, ezért hozzák létre a munkáshitelt; Orbán Viktor szerint a fiatalok lakáshoz jutását újabb eszközökkel is segíteni kell.

A gyermekek után járó adókedvezményt 2025-ben meg kell duplázni”

– szögezte le, majd úgy folytatta, hogy a tőke nélküli kis-és középvállalkozásokat is segíteni kell. Úgy értékelt, hogy ha minden együtt tud működni, akkor a magyar gazdaság növekedése a 3-6 százalékos sávba emelkedhet. Orbán Viktor úgy számol, hogy már novemberben meg lehet kötni az uniós országok közötti európai versenyképességi paktumot.

Orbán Balázs és 1956

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában szóba került a kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs napokban tett kijelentése is. Kérdésre válaszolva a miniszterelnök ennek kapcsán úgy fogalmazott: „most a politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba, hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalomnak a talaján áll, abból nőtt ki. Nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az '56-os hősök, és ezért a háború és béke vitájába nem beemelni kell a magyar történelem számunkra szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, 1956 és az '56-os hősök, hanem inkább távol kell tőle tartani. Nem szeretném, ha az ukrán-orosz háború árnyéka rávetődne az 1956-os szabadságharcosoknak az emlékére, akiknek hálával tartozunk. És az ő dicsőségüket kell inkább napirenden tartanunk, mert ahol nem felejtik el a hősöket, ott új hősök is születhetnek.

Nincs nekem kétségem egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem. Én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a Corvin közben.

De mindenesetre figyelnünk kell arra, hogy a háború és békéről szóló nemzetközi viták, mikor megérkeznek Magyarországra, ne tereljék félre, ne rombolják le, ne siklassák ki az egyébként fontos, belpolitikai értelmes vitákat” – mondta a kormányfő.