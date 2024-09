Orbán a Kossuth Rádióban: Egyre több ország mondja, hogy a migrációban a magyaroknak volt igazuk! (VIDEÓ)

Az árvízi védekezéssel kapcsolatban a miniszterelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a védekezésben, ennek is köszönhető, hogy Magyarországnak sikerült megvédenie magát. Mint mondta, a mostani Magyarország történetének második legnagyobb dunai árvize volt, 2013-hoz képest a magyar állam sokkal jobb állapotban volt most. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt tíz évben sikeresen kiépültek a védvonalak, ennek eredménye, hogy míg a környező országokban komoly áldozatokat követelt az áradás, addig Magyarországon az anyagi kár is mérsékelt, és nem vesztette senki az életét.