Nahát, Magyar Péter azt írta, hazudik a kormány, majd módosította a bejegyzést, aminek a végén kiderült, mégsem hazudik a kormány

Nyitókép: Facebook

Péntek reggel újabb Facebook-posztban ment neki Orbán Viktornak Magyar Péter: a Tisza Párt elnöke azt írta, a magyar kormány hazudik. Ezt Magyar azzal indokolta, hogy a kormányfő a reggeli árvízinfón azt mondta, 2753 dolgozik az árvízi védekezésben, miközben saját állítása szerint a Tisza ennél több civil munkáját koordinálja.

Magyar a bejegyzést többször is megváltoztatta, rövid időre a bejegyzést is törölte, a posztot több ellenzéki beállítottságú portál is átvette, ám ők Magyar módosításait már nem követték le. Azt a részt, hogy hazudik a kormány,

Magyar Péter végül kivette a bejegyzéséből.

A Tisza elnöke eredetileg 9:12-kor rakta ki az ominózus posztot, azon egy perc múlva már változtatott, akkor egy képet szedett ki, majd 9:18-kor újra változtatott rajta, ám hogy mit, pontosan nem derül ki, nem látni változás nyomát.

A negyedik módosításnál, 9.24-kor azonban már törölte azt a részt, hogy „a kormány megint hazudik”. Végül 9.25-kor ötödik alkalommal is módosította a bejegyzést, de látható módosítást nem vettünk észre – vette észre a Magyar Nemzet. Magyar posztjának történetét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni, a jobb felső sorokban lévő legördülő listából lehet megnyitni a szerkesztési előzményeket.