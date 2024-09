Munkáskomplexum épül Pakson, gőzerővel bővül az atomerőmű

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Paks közelében egy 5000 fő befogadására alkalmas, saját infrastruktúrával ellátott komplexum épül, amely a Paks II. beruházás keretében érkező dolgozóknak biztosít majd szállást – közölte Rákóczi Péter, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója az Economixnak adott interjújában.

Paks megtelt

Jelenleg mintegy ezren dolgoznak a projekten, de a létszám folyamatosan növekszik, és a csúcsidőszakban akár 8-10 ezer fő is részt vehet majd az építkezésben. A 18 ezer lakosú Pakson már most is problémát okoz a Paks II. építésére érkező munkások elhelyezése, hiszen nehéz kiadó vagy eladó ingatlant találni. Ennek következtében a paksi albérletárak is emelkedtek, a helyiek szerint „Paks megtelt.”

Az ipari park közelében tavaly már elkészült egy 300 fős munkásszállás, és a HVG értesülései szerint egy 500 lakásos lakópark is épül a városban.

Elszállásolásukra a munkaterület közvetlen szomszédságában kerül sor. A szigetszerűen kialakításra kerülő területen minden alapvető infrastruktúra rendelkezésre fog állni a munkavállalók számára, az élelmezéstől az egészségügyi szolgáltatásokon át a kikapcsolódásig (például sportpályákkal). „A több ezer fős létszám tehát közvetlenül nem fogja a várost terhelni.”

Hozzátette, hogy a hatóságok már egyeztetnek az első, ötezer fő befogadására alkalmas komplexum kiépítéséről.

