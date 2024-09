Magyar Péter klímákat követel, Karácsony Gergely már nem követel klímákat, Baranyi Krisztina meg az összeset le is szerelteti, ha látszik az utcáról

Születésemtől kezdve ferencvárosi lakos vagyok – talán épp ezért zavar különösen, ami a kerületben és en bloc Budapesten történt az elmúlt 5 évben, és sajnos történni fog az eljövendő ötben is. A „megszokottá” vált problémák mellett viszont időszerűvé vált beszélni valamiről, amiről messze nem esik elég szó:

Baranyi Krisztina hazug kommunikációval, botrányos intézkedésekkel és rossz emlékű besúgóhálózatokkal életeket veszélyeztet.

A polgármesterasszony és a polgármesteri hivatal Facebookon, különféle plakátokon át, látványos plecsnikkel hangoztatja: „klímavészhelyzet” így, „hőségriadó” úgy, „idősbarát önkormányzat” amúgy. Bárhol, ahol csak tudják, mutogatják, hogy segítenek a kerületben lakó hatvanezer embernek, klímaberendezésekkel könnyítik az „egyre forróbb nyári napok elviselését” – csak hogy a polgármesterasszony Facebook-kommunikációjából idézzek.

Persze, valószínűleg Baranyi Facebook-posztja igaz: tényleg elláthatták klímaberendezésekkel az összes idős-klubot, ezt nem tagadom. Viszont épp a nyár közepén házak tucatjairól leszereltették a klímákat.

Szóval a szomszéd Mária néninek, amikor épp bridzsezni megy a barátnőivel az idős-klubba, nyáron is kellemes 25 fok lesz arra a pár órára. Viszont amikor hazatér, lehetőségében áll megfőni a saját lakásában. Idősbarát önkormányzat ez a javából, kérem. Sőt, emberbarát is, ugyanis dőreség lenne azt képzelni, hogy a pusztító hőség csak a kiszolgáltatott időseket érinti – fiatal is kaphat ugyanúgy hőgutát egy 40 fokos panelben, a hőség nem válogat korcsoport szerint.

Talán maga az indoklás a legpofátlanabb: azért kell leszereltetni a klímákat, mert „rontja a településképet” – ha pedig nem szereltetik le 30 napon belül sokezer forintért, akkor jönnek a további felszólítások, majd a súlyos, többszázezerforintos büntetések. A levél alján pedig pimasz módon odabiggyesztve az „idősbarát önkormányzat” plecsni.

Mondom én, idősbarát önkormányzat ez a javából.

Persze, lehetne érvelni, hogy biztosan csak műemlékvédett épületekről szereltetik le a klímákat. Ez még valamelyest logikus is lehetne, csak az a gond, hogy Baranyiék még az utolsó, szokványos, jellegtelen lakótelepi tömbről is leszereltetnék azokat. Feltételes módban, ugyanis több lakó is inkább a felszólítások és büntetések útját választotta, hátha az ősz közepéig fennmaradhat a klíma, s így megúszhatják a 2024-es esztendőt megsülés nélkül.