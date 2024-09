Készültség: még az Országház speciális ajtajai is bezárultak (VIDEÓ)

Németország kismiska Magyarországhoz képest

Hétfőtől már torlódásra is számítani lehet a német határokon, mivel az ország szigorú ellenőrzés után engedi be az utazókat. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Németország felfüggeszti a Schengeni Egyezményt. Szakértők is reagáltak a német lépésre!