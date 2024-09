Így készül egy „lazább napra” Gyurcsány Ferenc (FOTÓ)

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

A DK elnöke közösségi oldalán vasárnap reggel is betekintést engedett a mindennapjaiba.

Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzése szerint a hét utolsó napját, amit ő „lazább napként” nevezett meg a boltban kezdte, mert a héten a vásárlásra sem nagyon volt ideje.

A posztban külön kitért arra, hogy abban a lazacszínű pólóban ugrott le a boltba, „csak azért is amit Orbán undok propagandistái” pizsamának néztek. „Ez volt nekik a legfontosabb, amikor pár napja ebben dolgoztam a gáton.

Árvíz idején, szerintük ez az igazi hír”

– fogalmazott a DK-vezér.

Vásárlás után irány a gát

Gyurcsány ezután megjegyezte, hogy ez a darab „nem egy Tommy Hilfiger, ez igaz, sőt, a póló alján apró lyukak is vannak. De csak egészen kicsik, alig láthatók:)). De most, hogy híres lett a póló, még eggyel több ok, hogy ne dobjam ki.

Egyébként is vannak ruhadarabok, amiket nehezen engedek el”

– írta.

A politikus bejegyzését azzal zárta, hogy miután összekapja magát, folytatja az árvízi munkálatokban való segédkezést. Rövidesen a csepeli Duna-partot veszi célba.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg: