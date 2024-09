Így építenek Magyarországon repülőgépeket

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

Bokor Gábor és Vizvári Soma írása

Sokan nem is tudják, de hazánkban van repülőgépgyár, nem is akármilyen, ugyanis a Magnus Aircraft repülőgépeit számos kontinensen ismerik már és rendelnek belőle. Korábban beszéltünk Boros Lászlóval, a Magnus Aircraft Zrt. vezérigazgatójával, aki lapunknak hosszan mesélt arról, a hagyományos kisgépeket gyártó cégekkel ellentétben miért Ázsiába és Afrikába exportálnak repülőgépeket. Boros szerint a konkurenciával szemben a cég Magnus Fusion névre keresztelt, gépeinek az az előnye, hogy relatíve olcsó, ráadásul a fogyasztása is a kiváló a járműnek, ami annak köszönhető többek között, hogy üresen mindössze körülbelül 350 kilogrammot nyom.