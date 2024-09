Nyitókép: Varga Ákos Endre

„Ez a kép a 2013-as rekordárvíz idején készült, ekkor a BKK vezérigazgatója voltam, akkor is le kellett zárnunk mindkét rakpartot, sőt, egy ponton az Árpád fejedelem útját és a Margit híd budai hídfőjének térségét is, a parti villamosvonalakkal együtt. Azt tettük, amit egy ilyen volumenű lezárás kapcsán egyedül tenni lehet: mindenkit a közösségi közlekedés igénybe vételére kértünk, és rendkívüli buszsávokat jelöltünk ki minden torlódó szakaszokon, akár a Dunától távolabbi pontokon is, ahol a buszok számára ez szükséges volt. Megerősítettük és sűrítettük a közösségi közlekedést, a metrókat, a legfontosabb villamos- és buszjáratokat – még a régi villamosok is visszatértek sok év szünet után a nagykörútra ekkor, csak hogy sűrűbb lehessen a menetrend. A közösségi közlekedés megerősítése az egyetlen helyes válasz most is, abban bízom, hogy erre készül a Főváros és a BKK. Azzal ugyanis, ha a DK javaslata szerint a Lánchídra visszaengednénk az árvíz miatt a közúti forgalmat, csak egyet érnénk el: még nagyobb dugó lenne, és a 16-os, 105-ös, 178-as, 210-es, 216-os buszok is a dugóban vesztegelnének.

Egy ilyen rendkívüli árvízi helyzetben nem kevesebb buszsáv kell tehát, hanem több – ahogy az árvíz apropóján amúgy se ártana kicsit kevesebb lájkgyűjtő ötletelés és folyamatos performatív önfényezés. Van kritikám a BKK működése kapcsán, el is szoktam mondani, de pont árvízi veszélyhelyzet idején hagyni kéne a közlekedési, és persze a vízügyi, katasztrófavédelmi szakembereket dolgozni, s ahol lehet, inkább segíteni a munkájukat. Ezt javaslom minden fővárosi politikai szereplőnek, különösen azoknak, akik még két hétig elvben a városvezető koalíció részesei is, tehát a Facebook-ötletelés helyett az lenne a feladatuk, hogy dolgozzanak és vezessék a várost.”