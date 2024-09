Érkezik a hidegfront: kiadták a vészjelzést a zivatarok és az esőzés miatt

Nyitókép: Marc Asensio / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A HungaroMet jelentése szerint csütörtöktől hidegfront érkezik hazánkba, amely jelentős gomolyfelhő-képződést és csapadékos időjárást hoz magával. Számos területen záporokra, zivatarokra és viharos széllökésekre lehet számítani. A legnagyobb mennyiségű, tartós eső elsősorban a Nyugat-Dunántúlon várható.

A nappali hőmérséklet országszerte 22 és 29 fok között alakul.

Ugyanakkor a nyugati és északnyugati országrészeken ennél hűvösebb, mindössze 14-20 fokos hőmérséklet várható. A hidegfront kettéválasztja az országot: míg keleten több napsütés várható, a Dunántúl nyugati és északnyugati részein egyre vastagabb felhők jelenhetnek meg. A nyugati megyékben az északnyugatira forduló szél jelentősen megerősödik, míg keleten továbbra is mérsékelt déli légmozgás marad jellemző.

Kiadták a vészjelzést

A HungaroMet figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre, ahol elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. A viharokat elsősorban villámlás kísérheti, de erős széllökések és jégeső is előfordulhat. Hasonló figyelmeztetés érvényes Vas és Zala vármegyékre is az eső miatt, ahol 24 óra alatt akár 20 milliméternél több csapadék is eshet.

A hidegfront érkezése az időjárás-érzékenyeket is megterhelheti: fejfájás, görcsös panaszok és migrénes tünetek jelentkezhetnek, a szeles időjárás pedig tovább fokozhatja a kellemetlenségeket. A borús és csapadékos vidékeken alacsonyabb hőérzetre lehet számítani, növelve a megfázás veszélyét.

