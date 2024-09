Döntött a magyar kormány: ezt kéri minden magyar embertől

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„Belépett az országba az árhullám legmagasabb szintje, és csak jövő csütörtökön távozik Magyarországról. Eddig az ország összes védműve állta a próbát” – írta Facebook-oldalán Magyarország kormánya.

Arra is figyelmeztettek, hogy ezúttal elhúzódó árhullámra kell számítani, így sokáig lesz érvényben harmadfokú készültség. A katonák és a területvédelmi tartalékosok tizenkét helyen dolgoznak, és ha szükség lesz rá, bevetik a lánctalpas kétéltű járműveket is – írták.

Végül egy nagyon fontos dolgot kértek a magyar emberektől.

A Katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy kerüljék a katasztrófaturizmust,

ugyanis az nehezíti a védekezést.

A vízügyi szakemberek szerint a töltések állapota napról napra változik a rájuk nehezedő víznyomástól. Vigyázzunk együtt az állagukra! Járművel és gyalogosan egyaránt tilos azokat megközelíteni! Az áradó folyó veszélyes, könnyen elsodorhat bárkit – írta az árvízvédelem kapcsán a Police.hu.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az elkövetkező időszak válságos napokat hoz az erdei állatoknak is. A folyó elárasztja az élőhelyeket, ezért különösen fontos, hogy a szárazföldet kereső, menekülő vadak nyugalma és a saját biztonságuk érdekében

kerüljék a gátak, erdők környékét, lehetőség szerint kutyájukat se arra sétáltassák.

Túlélésüket azzal segíthetik, ha minél kevésbé zavarják jelenlétükkel az erdészek, vadgazdálkodási szakemberek mentési tevékenységét.

A lezárt területekre tilos bemenni és parkolni, mert ott vagy víz van, vagy hamarosan lehet. Ne hajtsanak át elárasztott úton, mert már a bokáig érő víz is elsodorhat egy embert vagy károkat okozhat az autóban. Ráadásul a víz alatt egyéb veszélyes tárgyak lehetnek, akár elmozdult csatornafedél is. Az elöntött területeken a fák gyökerei meglazulhatnak, és akár egy szellő is könnyen kidöntheti azokat.

Fotózkodás helyett inkább önkéntes munkájukkal segítsék a védekezést!

– írta a rendőrség.

***