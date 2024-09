David Pressman megint előadta a nagyjelenetet: végveszélyben Magyarország!

Én ugyan

a demokrácia legfontosabb pillérének a népakarat figyelembe vételére alapuló politikai rendszert tartom,

ahol a többség által kinyilvánított szándék nyomán létrejövő törvényhozói és végrehajtói hatalom működik, de ez már-már filozófiai kérdés. Nálunk a civil társadalom aktivitását semmi sem gátolja, inkább az a gond, hogy Pressmanék azt értik civil társadalom alatt, hogy (lehetőleg balliberális) politikai irányultságú szervezetek működjenek, kapjanak sok-sok támogatást, mivel a pártjaik nem látják el a feladatukat.

A szabad médiáról pedig bárki meggyőződhet, ha végignyomkodja a televíziója távkapcsolóját,

az internetes keresőjében kutakodik, vagy ha egy áruház nyomtatottsajtó-kínálatát veszi szemügyre.

Mindig pikáns, ha a halottak voksaihoz hozzáadott gyanús levélszavazatokkal triumfáló Amerikából érkezik a kioktatás.

Ahol tovább volt rabszolgaság, mint nálunk jobbágyság,

ahol már az alapító nyilatkozatban is meghazudtolták saját rendszerüket („minden ember egyenlőként teremtetett”). Nálunk már 1222-ben kimondták, hogy ha a király nem tartja be a törvényeket, le lehet váltani, de akkoriban Manhattanben még bölények legeltek. (Tényleg, a medvék életteréért most aggódók mikor bontják le a felhőkarcolókat és adják vissza az élőhelyet az ott őshonos bölényeknek? Az indiánokról most nem is szólok, mert ők csak emberek.)