Az okoseszközök gyerekeket érő káros hatásaira figyelmeztet a szakember

Az MI-vel ezért szerinte a legnagyobb probléma, hogy nem a kontrollra már képes felnőttek kezében maradt, hanem „leszivárgott” a gyerekekhez is. Miközben gyerek- és kamaszkorban sokkal aktívabb életforma kellene minél több valós szituáció átéléséhez. Manapság viszont az ellenkezőjét tapasztaljuk: az online tér szabályai átkerülnek az offline-ba, így nagyobb az agresszió, a türelmetlenség, a szorongás, az önkontroll gyors feloldása, minden az azonnali élményhajszolásnak rendelődik alá.

A lájkvadász, narcisztikus kultúra pedig nem csak a fiatalokra, mindannyiunkra hat.

Azt is a veszteségek közé sorolja, hogy eltűnik az életből a „small talk”, vagyis az utcai, sorban állás közbeni kis beszélgetések, hiszen ha várakoznunk kell, egyből a telefonunkhoz nyúlunk. Ez azért is veszélyes, mert egyre kevésbé tudunk „csak önmagunkkal, a gondolatainkkal” lenni, ami negatívan befolyásolja a konfliktuskezeléseinket, elvárásainkat is.

Ezért, szögezi le a szakember az Indexnek, a valódi társas kapcsolatainkra kellene a leginkább figyelnünk, amit nem helyettesíthet az MI nyújtotta mesterséges társaság.

Végül Gelencsér András levegőkémikusra hivatkozva megjegyzi,

a jövő a kis, egymást segítő közösségeké.

Ehhez az MI mellé fel kell húzni a realitást.

„Menjünk kirándulni, főzzünk közösen, vegyük elő a társasjátékokat, olvassunk könyvet, akár baráti könyvklubot alapítva, hallgassunk komolyzenét, ezek mind olyan tevékenységek, amik pihenést jelentenek az idegrendszerünknek.”