Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Mondja, erre tanítja a gyerekeit Péter? Arra, hogy az iskolában csúfolódjanak, hogy hazudjanak a másikról, ha bajuk van vele? Úgy kell Önt elképzelni, hogy mindenkiről összehord mindenféle disznóságot, ha éppen ehhez van kedve, vagy amikor úgy érzi, hogy az az érdeke? Mondja, amikor hazug módon mocskolódik, akkor egyébként tetszik önmagának? Az jár a fejében, hogy »hű, de jól megmondtam annak a rohadéknak, és még milyen szellemes is voltam, most biztos jókat röhögnek a fiúk a Tiszában, hogy de jól odavágtam annak a büdös komcsinak?«.

A fiatalos imázs mögött valójában bunkóság lappang?

Nem az a baj, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban. Ez még jó is lehet. Az a baj Péter, hogy ha ez Ön szerint rendben van, akkor Ön pocsék ember. Ilyen egyszerűen: pocsék.

Gyalázatra, ocsmányságra nem lehet építeni semmit, vagy legfeljebb olyat, amit a Fidesz épített.

Nincs önmagától hányingere, hogy így viselkedik? A Fidesz politikája volt eddig, hogy ellenfeleit lealacsonyítja, megkérdőjelezi emberi mivoltukat, tudatosan alázza őket méltóságukban, megkérdőjelezi magyarságukat. Egyszerűen mondom: a Fidesz szemében mindenki szar ember, aki nem ért vele egyet.

Ön még erre is rátesz egy lapáttal.

Ön még szellemesnek is gondolja, hogy gonosz, hogy hazug emberként viselkedik. Hogy valóban az, vagy ez csak egy szerep, azt nem tudom.

Ha egyszer vezetni akarja az országot, joga van ezt akarni, akkor azért már most megjegyzem: ezzel a mentalitással még a mostaninál is szerencsétlenebb lesz ez az ország.

Szar emberek nem tudnak jó országot csinálni.

Hogy ezt Önnek mondtam-e?

Nem.

Ez minden emberre, és minden országra igaz.

Gondoltam, szólok.

Ha lenne még párbaj, kihívnám és ellátnám a baját.

Mert megérdemli.

De mert nincs, a fentieket tekintse annak, hogy szándékosan megkarcoltam.

Józan megfontolásból.

Egyelőre ennyi.”