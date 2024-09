A woke-ok már a spájzban vannak

Nyitókép: Shutterstock

„Ez nem valamiféle összeesküvés-elmélet?” – kérdezi az Index Baán Lászlótól, amikor a Szépművészeti Múzeum főigazgatója az újbalos, progresszív, woke ideológiák teljes áttöréséről beszél a kulturális, egyetemi és médiavilágban. Nos, ha kicsit is nyitva tartjuk a szemünket, járunk külföldön, és olvasunk nyugati lapokat, tudhatjuk a választ: nem, nem össze­esküvés-elmélet. Ellenben bámulatos sikerű, észvesztő gyorsasággal teret nyerő és jó időre győztes pozíciókat szerző ideológiai forradalom az, ami lezajlott tíz-tizenöt év alatt a nyugati világban. Amiről a Mandiner, különösen Szilvay Gergely kolléga egy jó évtizede kezdett beszámolni, de akkor még afféle amerikai elit egyetemi hóbortnak tűnt. Aztán aludtunk rá párat, és azt vesszük észre, hogy szinte mindenhol és szinte mindent, ami lényeges, a woke ideológia ural. Ez nem egy képzelt ellenséggel szembeni kamu harciaskodás, nem bolhaméretű problémák elefánttá nagyítása és pláne nem össze­esküvés-elmélet: ez a mai nyugati valóság maga. A Nyugat alá, természetesen, mi magunkat, Magyarországot is beleértem. Annyi különbséggel, hogy a woke ideológia nálunk a vele szembehelyezkedő politikai vezetés és a társadalmi ellenállás miatt – egyelőre – nem tört át. De senkinek ne legyenek kétségei, hogy egy megváltozó politikai helyzetben, a régebbi nemzedékek kikopásával és az újak térfoglalásával ez a most még kedvező helyzet jelentősen változni fog.