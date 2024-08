Vigyázzanak a gyerekeikre! Komoly veszély fenyeget a tanévkezdésnél

A nyitókép illusztráció. Fotó: Quentin Top / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Szombat reggel közzétette a Köpönyeg a hétvégi időjárás-előrejelzését. Szombaton napos idő várható, helyenként gomoly- és fátyolfelhők megjelenésével, csapadékra nem kell számítani.

Az északi, északkeleti szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet pedig 32 és 36 fok között alakul.

Igazi strandidővel búcsúzik tehát az idei nyár.

Vasárnap, az ősz első napján is napos, nagyon meleg időre számíthatunk, kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 32 és 36 fok között tetőzik.

Rossz hír, hogy hétfőn folytatódik a napos és meleg időjárás, a hőség továbbra is kitart. A hőmérséklet helyenként akár 37 fokig is emelkedhet, tehát iszonyú forróságra kell számítani a tanévkezdés első napján is.

***