Régen és most: kézzelfogható különbségek a családtámogatásban

„Azt tartom a legfontosabbnak az idei tanévkezdésnél, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások már augusztus végén megérkeztek, múlt hét pénteken kézbesítette a Magyar Posta és az államkincstár a gyedet, a gyest, illetve a családi pótlékot” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Vitályos Eszter kormányszóvivő, a Pilis–Dunakanyar választókerület ország­gyűlési képviselője. Mint hangsúlyozta, megpróbálnak minél több terhet levenni a családok válláról nemcsak a tanévkezdés miatt, hanem általában is.

Vitályos Eszter felhívta rá a figyelmet, hogy az Orbán-kormány egész adórendszere úgy épül fel, hogy a magyar családoknak nemcsak a tanévkezdéskor, hanem az év minden egyes időszakában, minden hónapjában segítséget nyújtson. Több mint harminc családpolitikai intézkedést hoztak, amelyek közül a legfontosabb a családbarát adórendszer, amit minden gyermeket nevelő szülő érezhet. 2010 és 2023 között a családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően összességében 4500 milliárd forint maradt a családoknál, amelyhez jelentősen hozzájárult a 2022-ben adott nagy mértékű adóvisszatérítés.

„Csak a mi Szentendre központú választókerületünkben kilencmilliárd forint volt az az összeg, ami a családoknál maradt, kizárólag az adóvisszatérítésből. Ez egy eléggé jelentős juttatás” – mondta a térség országgyűlési képviselője.

A tanári béremelésekről a kormányszóvivő kijelentette: a mostani kormány az első, amelyik komolyan kezeli ezt a kérdést.

2010 előtt az egész közszféra az akkori kormányzás sérültje volt, és hátrányba került. Az oktatásból és az egészségügyből is szakdolgozókat bocsátottak el, összevontak és bezártak iskolákat, tehát kijelenthető, hogy hazánk akkor a közszolgáltatások egy nagyon rossz időszakát élte. A jelenlegi kormány arra törekszik, hogy 2030-ig egy folyamatos béremelési szinten tartsa a tanárokat.

„Már az idei fizetésemeléssel is jelentőset léptünk a tanári átlagbérekben, most 670-680 ezer forint ennek az összege. A bérnövekedés január elsejével folytatódik, az idei 32 százalék után a jövő év elejétől újabb 21 százalék körüli emelés következik. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 820 ezer forintra növekszik a tanári átlagbér, ami 2027-re akár az egymillió forintot is meg fogja haladni. Ez egy érezhető és indokolt béremelés, amit a diplomás átlagbérhez igazítottunk, hiszen a kormány azt vállalta, hogy annak minimum nyolcvan százalékán fogja tartani a tanári átlagkeresetet” – szögezte le.

