Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

„Nem tudtam, hogy az ATV-nek van egy Tarjányi nevű illetékese is, mindenesetre most megtudtam, meg azt is, hogy az irónia nem az erőssége. Na szóval akkor még egyszer a gyengébbek és Tarjányi kedvéért: a #jóéfizetatóni használata a tegnapi posztomban arra utalt, hogy egy közszereplő -aki véletlenül pont tegnapelőtt este csevegett az élő, egyenes beszédben- február óta ezt a szófüzért használta a műsorral/szereplőivel kapcsolatban azt sugallva, hogy az ATV-t is, a műsor szereplőit is, bizonyos Tóni fizeti. Én ezt a megállapítást soha, sehol, senkire nem használtam: még azokra sem akik jónéhány évig egész jól megéltek abból a pénzből, amit szolgálataikért a hatalomtól kaptak. Stiláris okokból nem használtam/használom, tudniillik elhasználtnak tartom, pont. A hashtagelés éppenséggel az irónia jele kívánt lenni. Ettől még persze Tarjányi attól háborodik fel, amitől akar, csak jelezni szerettem volna, hogy momentán olyasmitől háborodik fel, amit én nem mondtam/nem írtam sem az ATV-re, sem másra.”