Mit tegyen a szülő, ha közeleg a tanévkezdés?

Nyitókép: Médiacentrum Zalaegerszeg

Sok szülő már augusztus elején megkezdi a tépelődést, kell-e ismételni, megy-e még a szorzótábla, mi lesz A kőszívű ember fiaival, az érettségiről nem is beszélve. Augusztus utolsó hetét írjuk, vége a tépelődésnek, már nem lehet megkerülni a feladatokat, készülni kell a tanévkezdésre – írja a Világgazdaság. A portál Jávori Ildikó pszichopedagógus, az Eleven Team szakmai vezetőjének segítségével összeszedte a legfontosabb teendőket a tanévkezdéssel kapcsolatban.

1. osztályos: a hangsúly az érzelmi felkészülésen van, illetve a legjobb biztonságérzet/komfortérzet kialakításán. Jávori Ildikó azt javasolja, a kisgyermek:

búcsúzzon el az óvodától, kapjon válaszokat a kérdéseire, beszélgessen a szülő sokat az új korszakról, vásároljanak együtt, alakítsák ki az otthoni tanulás helyét.

Egy utolsó elköszönő látogatás az ovitól akkor fontos, ha nem volt meg korábban a ballagás. Az aggodalmasabb gyerekekkel ezen a héten már be is lehet nézni a suliba egy rövid sétára, de már hasznos a suli körüli séta is – hívja fel a gazdasági portál figyelmét a szakember.