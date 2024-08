Lélektani határ alá csökkent az üzemanyag ára

Nyitókép: MTI/Komka Péter

A Mandiner múlt hét szerdán beszámolt róla, hogy csütörtöktől jelentősen csökkennek a hazai üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolajért bruttó 6 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutasok.

Hétfőn még ennél is jobb hírt közölt a Holtankoljak.hu, ugyanis továbbra is csökkenő tendenciában vannak a hazai üzemanyagárak. A múlt heti jelentős csökkenések után keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is kevesebb lesz.

Előbbi beszerzési ára bruttó 4 forinttal csökken, míg a gázolajé bruttó 2 forinttal.

A változás mértékének érvényesítése kedden kiderül, de nagyon jó hír, hogy a benzin átlagára 600 forint alá csökkent! Mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 599 Ft/liter

Gázolaj: 603 Ft/liter

