Megint csökken a benzin ára: de hogy állunk a régióban?

Csütörtöktől jelentősen csökkennek a hazai üzemanyagárak – számol be a Holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolajért bruttó 6 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutasok. Azt ma még nem lehet tudni, hogy ezt a kiskereskedelmi árakban mekkora mértékkel érvényesítik, azaz az autósoknak mennyit kell fizetniük a kutakon. Jelenleg az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin ára 612 forint literenként, a gázolajé pedig 613.

A Világgazdaság ugyanakkor azt írja, hogy valami nagyon nincs rendben a magyarországi üzemanyagkutak környékén,

még mindig lehetne olcsóbb a benzin és a gázolaj.

Ezzel az árcsökkenéssel ugyanis július 10. – amióta kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatos áresésről adtunk számot – óta a benzin literje 32, míg a gázolajé 43 forinttal csökkent. Pontosabban kellett volna – teszi hozzá a lap –, ugyanis az elmúlt egy hónapban ebből a kiskereskedelmi árakban szinte semmi nem realizálódott, ezért alapos a gyanú, hogy egy az egyben lenyelték a kereskedők az áresést.

A 95-ös benzin átlagára július 10-én a Holtankoljak szerint 616, a gázolajé 623 forint volt, így ha az utolsó fillérig átviszik a nagykereskedelmi ár csökkentését a kutasok, akkor benzinnek jelenleg 584 forintba, míg a gázolajnak 580 forintba kellene kerülnie – írja a Világgazdaság. Ehhez képest a kutak többségében az augusztus 20-i hétvégén még mindig 610 forint körül mozgott a benzin és a gázolaj literje. Tehát erősen kérdéses, hogy a hosszú hétvégét követő első bejelentésben szereplő csökkenésből mit fognak látni csütörtöktől az autósok.

Pedig most minden okuk megvan a kutasoknak arra, hogy végre tényleg csökkentsék az áraikat

– állítja a lap. Az európai piacon mérvadó olajárfolyam, a Brent a cikk írásakor 77 dolláron tartózkodott, de a forint is kedvező irányba mozdult el. A magyar deviza dollárral szembeni 353-as jegyzésére, akárcsak a mostani olajárszintre, utoljára június elején volt példa, akkor a benzin 590 forintba, míg a gázolaj 596 forintba került literenként, tehát még utána is lenne tér árcsökkentésre, ha csütörtökön átviszik a kiskerárakba a beszerzési ár csökkenését a kutasok. Ezt követően jött egy újabb drágulási hullám, ami ki is verte a biztosítékot a kormánynál.