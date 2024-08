Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnard

„Hölgyeim és Uraim, íme a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke. Tudják az, akinek a Messiás-szekta vírusként terjesztette kijelentését, amelyben elítélte Rónai Egont, mivel utóbbi egy műsorban merészelt műsorvezetőként eljárni és nem mikrofonállványként. A MÚOSZ-alelnök azonban a pártállami rádióban azt szokta meg, hogy a politikai seggeket kinyalják, és ezt várja másoktól is. Most éppen azon triumfál, hogy Schiffer András talán nem jut el a közönséghez, különben is ki kíváncsi rá.

A MÚOSZ-alelnök természetesen téved, Schiffer minden megnyilvánulására tízezrek kíváncsiak, ezt bárki könnyen ellenőrizheti, kivéve nyilván Vicseket, aki egy nagy kiadó online-divízió vezetőjeként (mert az elvtársak azért gyorsan megtalálták a helyüket a kapitalizmusban) összekeverte a Wikipédiát a Google-lal. Persze ez nem verseny, nem választás, minden releváns véleménynek, megközelítési módnak, hangütésnek joga van eljutni a közönségéhez. A 444-nek és a Magyar Nemzetnek is, én tényleg soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassam azokat, akik nem értenek egyet velem. Igaz, nem is vagyok az újságírószövetség alelnöke”.