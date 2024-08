Hazánkban a valós minimálbér az uniós középmezőnyben van

Mit jelentenek ezek a fogalmak a számok tekintetében?

Suppan Gergely rávilágított: a minimálbér 73 ezer forint körül volt még 2010-ben, mára ez 266 ezer forint fölött van,

tehát gyakorlatilag több mint három és félszeresére növekedett a minimálbér.

„Ezt egy picit meghaladó mértékben nőtt, tehát 1-2 százalékkal magasabb növekedést mutatott a garantált bérminimum. Tehát összességében azt lehet elmondani, hogy ha visszatekintünk a 2010-es évtől eltelt inflációra, akkor körülbelül 94-95 százalékkal nőtt a minimálbér reálértéke” – szögezte le.

A szakember azt is hozzátette, hogy amikor emelik a minimálbéreket, akkor az sok olyan munkavállalót is elér, akik éppen fölötte voltak bejelentve, tehát ott is emelni kell a béreket. Azaz bekövetkezik egyfajta bértorlódás.

Mi a helyzet a munkaerőhiánnyal?

A gazdasági szakember emlékeztetett: Magyarországon az elmúlt években, főleg az elmúlt 4-6 évben kialakult egy jelentős munkaerőhiány is, tehát feszes lett a munkaerőpiac. Emiatt a vállalkozások versenyeznek egymással, hogy ki tudja magához csábítani a munkaerőt.

„Magyarország már versenyez a többi régiós országgal is, hogy hol hogyan alakulnak a bérek, hol szaladnak el, kik hiteleznek, tehát van egy régiós bérverseny is, és vannak olyan szakmák, ahol már gyakorlatilag a nyugati bérekkel kell versenyeznünk, ami azt jelenti,

hogy gyakorlatilag elindult egy bérfelzárkózás az egész kelet-európai régióban”

– fogalmazott rá Suppan.