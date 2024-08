Az az igazi keresztény, aki augusztus 20-án mise helyett elmondja, hogy Szent István egy Magyar Péter vezette országról álmodott?

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Isten látja lelkemet, nem akartam én magyarpéterezni, egy egész oldalt írtam már épp teljesen másról – de akkor érkezett a Felszólítás.

Idézem: „Várjuk a keresztény, családbarát kormány és a propagandájuk állásfoglalását”, mármint Győrffy Balázs ügyében.

Márpedig gyanítom, hogy az ártalmatlan kérdésekkel tájékozódni próbáló, ámde kihajított indexes riporterhez hasonlóan bőven kimerítem a Magyar Péter-i értelemben vett propagandista fogalmát – mert aki az augusztus 20-i népünnepély idején is szanaszét szpemmeli az internetet ide-oda másolgatott hergeléssel, 15 milliárdosnak nevezve a valójában fejenként 197 forintba fájó fény- és tűzijátékot, az felelős politikus, aki viszont nulla Facebook-követővel időről időre az épp most olvasotthoz hasonló, a befogadhatatlanság határát súroló körmondatokban bátorkodik kifejteni saját kis konzervatív véleményét, az fizetett propagandista –, ezért nem váratnám tovább a kérdezőt, hanem már érkeznek is szerény meglátásaim.

Egy. Aki 11 óra 9 perckor kitesz egy „Várjuk a keresztény, családbarát kormány állásfoglalását” tartalmú posztot, noha 11 óra 4 perckor már a Mandineren is kint volt a kormánypárt egyértelmű közleményének szövege,

az sajnos halálkufárként viselkedik: nem az állásfoglalásra kíváncsi, hiszen azt már rég olvasta, hanem hamis látszatot keltve, fáziskéséssel megpróbál kifacsarni magának az ügyből néhány elismerő lájkot.

Az, hogy a posztja alatti kommentszekcióban ráadásul vígan ott burjánzik a legócskább suttogó propaganda arról, hogy még melyik politikus ütött meg nőt és hányszor, az már csak úgymond járulékos „nyereség”, szigorúan keresztény-családbarát szellemben.

Kettő.

Negyvenes családapa ne alkoholizáljon mindenféle drága szórakozóhelyeken, pláne hétköznap este, de egyébként se.

Igen szomorú, ha valaki Nemesgörzsönyből indulva a politikusi karrierjének tizennegyedik évére olyannyira elveszti a fejét, hogy nem bír időben és józanul mérlegelni – szomorú pedig azért is, mert számos más kollégája mellett Cser-Palkovics András a példája annak, hogy simán lehet a hosszú hatalomgyakorlást jól is csinálni. Győrffy Balázs ma már semmiféle pozíciót nem tölt be, míg Cser-Palkovics András a maga újabb 74,11 százalékos felhatalmazásával szilárdan ül a nyeregben – ez például egy elég határozott állásfoglalás.