„Felhúzták a Tisza-zászlót, megvarrták a Tisza-címert, éneklik a Tisza-nótát, kinyomtatták a Tisza-bankót – de özönlenek-e a tömegek a hívó szóra? Magyar egy spekulatív politikai rendszer kaotikus hullámverését tehetséggel kihasználva lényegében új érték teremtése nélkül, és a mögéje soroló választók értékpreferenciáitól függetlenül halmozott fel elképesztő méretű politikai és társadalmi tőkét egy pillanat alatt. Ez a hatalom egyenlőre nem több, mint politikai zsákmány, amit Magyarék tehetséggel használnak, szerveznek, fordítanak át pártépítésre, közösségi finanszírozásra. A politikai zsákmány és a politikai tehetség együtt hatalmas erőforrás lehet, elég ahhoz, hogy rendszerváltáshoz vezessen. Magyarból lehet még rendszerváltó hős. De ki is folyhat kezéből a hozzá sodródott hatalom. Az előző részben bemutattam, miért játszhatják el esélyüket a Tisza vezetői, ha túlzottan bíznak abban, hogy a hullám, ami felemelte őket, majd spontán továbbterjed és ha ügyesen szörfölnek, ahogy eddig is, győzni fognak. Magyarék tévednek, ha azt gondolják, hogy erőteljes, provokatívan Fidesz-kompatibilis nyilatkozatokkal a háborúról és Brüsszelről és a szuverenitásról majd a csalódott fideszeseket is el tudják csábítani – mert eddig sem az „árujuk”, az ajánlatuk számított, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti szavazók körében.

Szerintem a rendszerváltás felé épp az ellenkező irányba vezet az út.

Ha Magyarék belátják, egy olyan spekulatív hullám tetején szörfölnek, melyet nem ők keltettek. Ha nem fojtják el magukban, mint annyi szurkolójuk, a szorongató déjá vu érzést, hogy szinte minden szempontból a Márki-Zay-coin korábbi buborékjára hasonlít az eddigi pályájuk. Ha szembenéznek azzal, hogy a hullám, mely felemelte őket, egy pillanat alatt be is sodorhatja őket egy olyan sarokba, ahonnan nem fognak tudni kitörni. Az előző részben azt próbáltam bemutatni, miért sodorhatják Magyarékat egy alulértékelési csapdába ugyanazok a spekulatív erők, melyek egy túlértékelési lufi nyerteseivé tették és óriási zsákmányhoz juttatták őket.”