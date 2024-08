Bravúros teljesítmény, amit a magyar kormányfő véghez vitt a békemisszióval: a Tranziton csapott össze L. Simon László és Magyari Péter

Értékek és érdekek – Magyarország szerepe az átalakuló világban – erről is vitáztak, beszélgettek a Tranziton, a Kommentár Alapítvány rendezvénysorozatán. A résztvevők L. Simon László kultúrpolitikus és Magyari Péter, a Válasz Online újságírói voltak. A moderátor Gulyás István volt.

Magyar érdek? Magyar érték?

– L. Simon László úgy felelt, a legfontosabb magyar érdek, hogy Magyarország önálló szuverén ország maradjon. Evidencia, politikai közhely ez, ráadásul egy ezeréves folyamat része e küzdelem, és bármennyire is furcsa ezt kimondani, de Magyarország a szuverenitását a trianoni békediktátummal szerezte vissza. Magyar értékből pedig nagyon sokat tudott volna mondani, de talán a magyar költészetnél nagyobb csoda nem létezik a világon. „Az ember tán csak azt sajnálja igazán, hogy ezt semmilyen közvetítő nyelven nem tudjuk átadni másoknak.”

Magyari Péter az értékeknél maradva szintén megemlítette a nyelvet, a kultúrát; érdeknek viszont egy kevésbé politikai választott, azt, „hogy mi, itt, a Magyarországon élők minél jobban legyünk”. Mire L. Simon hozzáfűzte: ne keverjük össze az érdekeket a célokkal, a cél továbbra is, hogy minél jobban éljünk, jobb legyen az ellátás, az infrastruktúra, miegymás. De ezek egyike sem garancia Magyarország szuverenitására.

Mert ha száz esztendő múlva idehaza arabul fognak beszélni, a lakosság felét mondjuk kicserélik, az ugyanúgy igényként fog felmerülni, hogy jobban éljünk, hogy jobb kórházak, utak legyenek. Az identitásunk megőrzéséhez viszont szükségeltetik a szuverenitás.”

Ugyanakkor milyen szerepe van Magyarországnak az átalakuló világban? – érdeklődött a moderátor.

A szó L. Simonnál maradt, aki ezúttal is egy különutas válasszal lepte meg a közönséget. Bár helyénvalónak tartja, hogy a jelenlegi kabinetben előkerülnek vágyvezérelt célok, gondolatok, és ezt intézkedésekkel is alá kell támasztani, magát óvatosnak tartja.

Vannak ugyanis dolgok, amik a „mi vágyvezérelt politikai gondolkodásunkban” nem igazán stimmelnek – utalt a döntési kompetenciakérdésekre. „Az én konzervativizmusom sziklaszilárd, és ez a konzervativizmus a globális politikai tér megítélésében sok szempontból találkozik annak a pártnak az iránymutató gondolataival, aminek jómagam is képviselője voltam több mint egy évtizedig. De hát azért óvatos vagyok…” – fogalmazott az egykori múzeumi főigazgató, jelezve, hogy bravúros volt az a teljesítmény, egy nagyon jó fricska is, amelyet a magyar kormányfő véghez vitt békemissziójával, azonban továbbra is fennáll a kérdés:

van-e Magyarországnak tényleges mozgástere abban, hogy alakítsa a magyar helyzetet befolyásoló globális, geopolitikai eseményeket.

L. Simon úgy vélte, akkor lenne nagyobb mozgástere a magyar kormánynak, ha az Európai Unión belül erősebb pozíciói lennének a budapesti kabinetnek, de „sajnos nincsenek”. Azért nincsenek – fűzte hozzá –, mert a kormánypártok nemzetközi szövetségesei nem tudnak a saját hazájukban átütő sikereket elérni.